Антиправительственные демонстрации и поджоги: как Тунис отметил День Республики

Тунис, 25 июля. Граждане североафриканского государства вышли в национальный праздник на уличные протесты. Митингующие выступили против исламистского движения «Ан-Нахда».

Демонстрации охватили несколько городов страны. Счет участников идет на тысячи. Тунисцы требуют отстранить от власти правящую партию и ее лидера Рашида аль-Ганнуши.

Граждане пели песни и скандировали лозунги: «Долой Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ), «Ганнуши, ты бандит, ты убиваешь души», «Уходите, мы устали от вас», «Народ хочет падения режима».

В столице перед зданием парламента собрались сотни людей, несмотря на кордон полиции на въездах в центр города. Они выкрикивали антиправительственные лозунги и призывали к роспуску парламента. Также митингующие несли транспаранты с надписью «Смена режима».

Во второй половине дня мирные протесты переросли в столкновения. Демонстранты стали кидать в правоохранителей камни. Те ответили слезоточивым газом. Акцию в центре столицы разогнали. Несколько демонстрантов арестованы, один журналист ранен.

Не обошлось и без погромов. В ряде городов толпы людей штурмовали штаб-квартиры партии. Активисты срывали вывески с фасадов. Те, кто проникли в офисы, выносили на улицу вещи и сжигали их.

Очевидцы сообщают, что в столице один из демонстрантов сдернул баннер партии со здания и бросил его на землю. Это сопровождалось бурными аплодисментами и ликованием присутствующих.

В провинции Таузар граждане и вовсе сожгли штаб-квартиру «Ан-Нахды» и уничтожили все имущество.

В Сиди-Бузид разъяренные демонстранты сбросили политический баннер партии и подожгли его. Вместо него на здании они написали: «Долой движение Ан-Нахда» и «Свободный Тунис».

Наблюдатели сообщают, что протесты только набирают обороты. Беспорядками охвачены города Таузар, Тунис, Кайруан, Сус, Гафса, Монастир и другие. Народ вышел на массовые марши, несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса. Неспособность правительства справиться с кризисом в сфере здравоохранения также побудила население выйти на улицы.

Тунисцы возложили на движение «Ан-Нахда» ответственность за ухудшение условий жизни в стране. Партия на протяжении нескольких лет возглавляет правящую коалицию в парламенте. Проводимая ею политика вызывает недовольство среди населения, а эффективность в управлении делами ставится под сомнение. Граждане уверены, что единственным спасением для государства является ее отказ от власти.

Общественность возмущают и разногласия между политическими сторонами в законодательном органе и противостояние между спикером Рашидом аль-Ганнуши и президентом Каисом Саидом. Демонстранты требуют изменения конституции и введения переходного периода. На этом этапе власть перейдет к армии, вместе с тем Саид сохранит за собой пост главы государства.