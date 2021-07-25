Полина Гагарина испугала фанатов чрезмерной худобой

Москва, 25 июля. Певица Полина Гагарина анонсировала премьеру нового трека и исполнила для фанатов фрагмент будущего хита. Поклонники с тревогой восприняли ролик, обратив внимание на худобу звезды.

Экс-звезда шоу «Фабрика звезд» часто делится с поклонниками фото и видео с выступлений. Кроме того, она регулярно показывает модные образы на стройной фигуре.

Недавно звезда поделилась видео в Instagram, в котором исполнила фрагмент нового трека. В ответ фанаты обратили внимание не только на странное поведение Гагариной, но и ее внешность — короткие шорты и топ подчеркнули чрезмерную худобу исполнительницы. Испуганные поклонники обратились к певице в комментариях.

«Боже, это анорексия?»; «Голос обожаю ваш, но покормить вас больше хочется, чем слушать»; «Ужас! Полина, не худейте больше, даже наберите! Это уже перебор...» — написали фолловеры.

Не менее, чем худоба, фанатов встревожило поведение звезды, которое сочли неадекватным. Некоторые подписчики поинтересовались, что случилось с Гагариной, однако она проигнорировала неудобные вопросы.

Недавно исполнительница поделилась рецептом стройности. Звезда объяснила, как ей удается поддерживать фигуру в форме и избегать потребности в переедании.