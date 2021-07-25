Россиянам назвали десять правил для укрепления здоровья мозга

Москва, 25 июля. Десять правил, соблюдение которых позволит сохранить и укрепить здоровье мозга, назвали специалисты Роспотребнадзора.

Умственную нагрузку необходимо сохранять в течение всей жизни. Благодаря этому образуются новые нейроны. Укрепить здоровье мозга позволит ежедневные занятия спортом. Включение в рацион овощей, фруктов, орехов и натуральных масел снизит риск развития деменции.

Рекомендуется отказаться от курения и спиртных напитков. Также необходимо снизить стресс, так как он негативно сказывается на организме, в том числе влияет на здоровье мозга. Предотвратить стресс позволят активная социальная жизнь и общение. Важно беречь голову от ударов. Восстановление мозга происходит во время сна, поэтому нужно отдыхать не менее 8 часов в сутки. Кроме того, важно заниматься профилактикой диабета, ожирения и гипертонии.

Риск развития деменции можно снизить посредством простого упражнения. Об этом ранее рассказали исследователи из США.