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Россиянам назвали десять правил для укрепления здоровья мозга

  /   Обновлено: 25 июля 2021 20:22
Общество
Россиянам назвали десять правил для укрепления здоровья мозга
pixabay.com  /  PD

Москва, 25 июля. Десять правил, соблюдение которых позволит сохранить и укрепить здоровье мозга, назвали специалисты Роспотребнадзора.

Умственную нагрузку необходимо сохранять в течение всей жизни. Благодаря этому образуются новые нейроны. Укрепить здоровье мозга позволит ежедневные занятия спортом. Включение в рацион овощей, фруктов, орехов и натуральных масел снизит риск развития деменции.

Рекомендуется отказаться от курения и спиртных напитков. Также необходимо снизить стресс, так как он негативно сказывается на организме, в том числе влияет на здоровье мозга. Предотвратить стресс позволят активная социальная жизнь и общение. Важно беречь голову от ударов. Восстановление мозга происходит во время сна, поэтому нужно отдыхать не менее 8 часов в сутки. Кроме того, важно заниматься профилактикой диабета, ожирения и гипертонии.

Риск развития деменции можно снизить посредством простого упражнения. Об этом ранее рассказали исследователи из США.

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здоровье мозг роспотребназор
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