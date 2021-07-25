Бывшая участница группы Serebro показала фотографии со свадьбы

Москва, 25 июля. Бывшая участница поп-группы Serebro, исполнительница Ирина Титова сыграла свадьбу. Свою судьбу артистка связала с мужчиной, который очень далек от мира шоу-бизнеса.

Избранником вокалистки стал сотрудник правоохранительных органов по имени Александр. Предложение руки и сердца мужчина сделал ей еще в прошлом году, однако на торжество они решились лишь спустя время.

Познакомились будущие супруги во время одного из выступлений поп-группы Serebro в московском ресторане. В свое время Титова признавалась, что не сразу обратила внимание на ухажера. Постепенно мужчина все больше и больше завоевывал сердце брюнетки. Своим поклонникам она рассказала, что возлюбленный поддержал ее решение уйти из группы и с тех пор поддерживает во всем.

Радостной новостью Ирина Титова поделилась со своими фолловерами в Instagram. На многочисленных Stories счастливая невеста в классическом белом платье веселится в компании гостей. Для супруга и собравшихся она исполнила хит Artik & Asti «Мне не нужны», под который состоялся первый танец молодых.

Ранее стало известно о свадьбе еще одной экс-солистки Serebro Ольги Серябкиной с неким Георгием. Тайная церемония проходила в небольшом австрийском городке. Лишь спустя почти полгода артистка решилась раскрыть внешность своего мужа.