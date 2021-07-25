Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 20:49
20:49
Экономика
Названы факторы, подогревающие спрос на недвижимость в России
20:48
Весь мир
В Ираке выявлена ячейка ИГ, ответственная за крупный теракт в Багдаде
20:46
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заступилась за бывшую жену своего мужа
20:46
Общество
Судиться, право, не грешно! Колонка Сергея Малинковича
20:45
Политика
Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины
20:44
Спорт
«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Урал» в первом туре РПЛ
20:42
Экономика
Мишустин подписал поставление о новых мерах поддержки крымских аграриев
20:41
Армия
Американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate
20:41
Общество
Жители Приозерска стали свидетелями съемок второго сезона «Эпидемии»
20:40
Экономика
Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в новых комплектациях стартовали в России
Все новости

Пенсионерка погибла при опрокидывании лодки под Красноярском
Происшествия
Пенсионерка погибла при опрокидывании лодки под Красноярском
pixabay.com

Красноярск, 25 июля. Пожилая женщина погибла при опрокидывании лодки в Красноярском крае. Несчастный случай произошел на реке Казыр в границах Курагинского района.

Компания на моторной лодке проходила пороги водоема, когда вдруг плавсредство перевернулось. На борту лодки находились две женщины и двое мужчин, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, во время прохождения порогов мотор лодки заглох, судно наполнилось до краев водой и затонуло. Пассажиры моторки оказались в воде, но двое из них смогли добраться до берега. Позже спасатели нашли тело 61-летней жертвы прогулки, а четвертый пассажир — 71-летний мужчина — до сих пор не найден.

Похожий случай произошел на Алтае, где перевернулась резиновая лодка. На борту находились мужчина и ребенок, оба погибли.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пенсионерка погибла при опрокидывании лодки под Красноярском
лодка красноярский край гибель пенсионерка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru