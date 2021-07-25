Пенсионерка погибла при опрокидывании лодки под Красноярском

Красноярск, 25 июля. Пожилая женщина погибла при опрокидывании лодки в Красноярском крае. Несчастный случай произошел на реке Казыр в границах Курагинского района.

Компания на моторной лодке проходила пороги водоема, когда вдруг плавсредство перевернулось. На борту лодки находились две женщины и двое мужчин, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, во время прохождения порогов мотор лодки заглох, судно наполнилось до краев водой и затонуло. Пассажиры моторки оказались в воде, но двое из них смогли добраться до берега. Позже спасатели нашли тело 61-летней жертвы прогулки, а четвертый пассажир — 71-летний мужчина — до сих пор не найден.

Похожий случай произошел на Алтае, где перевернулась резиновая лодка. На борту находились мужчина и ребенок, оба погибли.