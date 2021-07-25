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Галкин опубликовал редкое совместное фото детей и внучки Пугачевой
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал редкое совместное фото детей и внучки Пугачевой
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 25 июля. Известный телеведущий Максим Галкин опубликовал редкую совместную фотографию своих детей, близнецов Лизы и Гарри, и дочери популярной певицы Кристины Орбакайте Клавы.

Ведущий Первого канала показал, как младшие дети примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой проводят выходные в компании ее внучки. На снимке запечатлен момент перед выходом из дома на праздничную вечеринку. Счастливые дети в похожих нарядах широко улыбаются на камеру.

«Счастливые Клава, Лиза и Гарик поехали на день рождения к другу. Всем желают отличного настроения!» — подписал пост супруг Пугачевой.

Поклонники с умилением восприняли семейный снимок. Многих до сих пор удивляет, что младшая внучка Примадонны чуть старше ее детей. Кроме того, фолловеры звездного аккаунта отметили, что дети выглядят очаровательно в похожих нарядах. Некоторые предположили, что они отправились на тематический праздник.

«Какие очаровательные детишки. Наверное, уже пошли на свою почти взрослую тематическую вечеринку»;

«Шляпная компания. Какое очаровательное поколение растет»;

«Шикарные и очаровательные малыши. Не верится, что на одной фотографии и дети, и внуки Пугачевой», — отметили пользователи под публикацией.

Галкин после появления двойняшек в семье часто публикует их фотографии на радость фолловерам. Однако иногда он восхищает их и другими снимками. Ранее артист выложил фотографию топлес, похваставшись подтянутым телом в прыжке.

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дети галкин пугачева вечеринка
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