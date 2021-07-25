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Канадские ученые объяснили, почему лучше не играть на смартфоне
Наука
Канадские ученые объяснили, почему лучше не играть на смартфоне
unsplash.com  /  NordWood Themes

Оттава, 25 июля. Попытки борьбы со скукой с помощью смартфона могут привести к возникновению нездоровой зависимости, предупредили канадские ученые.

Еще одной опасностью является потеря ощущения времени и пространства. Соответствующее исследование провели специалисты из Университета Ватерлоо.

«Играя на смартфоне, человек может погрузиться в состояние потока, в котором возбуждение, внимание и сосредоточенность находятся на оптимальном уровне», — объяснил профессор когнитивной нейробиологии Майкл Диксон.

Однако после многочасовой игры человек теряется и чувствует себя плохо. По словам ученых, разработчики мобильных игр должны уделять больше внимания инструментам, предназначенным для контроля геймерами времени, проведенного в игре.

Эксперты Роскачества ранее объяснили, почему нельзя выбрасывать старый смартфон. Дело в том, что выброшенный с обычным мусором телефон может серьезно навредить окружающей среде.

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