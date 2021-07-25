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Аналитик Морина прогнозирует сокращение волатильности для нефтяного рынка
Экономика
Аналитик Морина прогнозирует сокращение волатильности для нефтяного рынка
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 25 июля. Ведущий эксперт аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Анна Морина считает вероятной балансировку нефтяного рынка.

Мировой рынок нефти может стабилизироваться в ближайшие сроки благодаря усилиям стран — участниц альянса ОПЕК+, приводит мнение аналитика «Российская газета».

«Учитывая, что соглашение ОПЕК+ продлено до конца 2022 года и страны-участницы будут продолжать мониторить и регулировать рынок, есть большая вероятность увидеть рынок сбалансированным», — отметила она.

Эксперты прогнозируют цены на баррель в диапазоне от 70 до 75 долларов в течение следующей недели. Это выше, чем в оптимистичном прогнозе экспертов ФАН, опубликованном после достижения договоренностей в рамках ОПЕК+.

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нефть цены на нефть ОПЕК+ рынок нефти
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