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В ЛНР сообщили о перехвате беспилотника ВСУ с двумя самодельными боеприпасами
Армия
В ЛНР сообщили о перехвате беспилотника ВСУ с двумя самодельными боеприпасами
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Луганск, 25 июля. Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) перехватила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) с двумя самодельными взрывчатками на подлете к Луганску.

Согласно информации в военном ведомстве, запуск беспилотника был зафиксирован средствами технической разведки 24 июля. По словам офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина, только в результате слаженной работы расчетов противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с использованием станции «Тритон-М1» удалось в короткие сроки осуществить принудительную посадку украинского БПЛА.

На данный момент известно, что беспилотник с двумя самодельными боеприпасами обнаружен и успешно обезврежен группой саперов Народной милиции ЛНР.

Ранее военнослужащие НМ ЛНР были вынуждены открыть ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе для защиты мирного населения. Отмечается, что представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывали Киев задействовать координационный механизм для установления режима тишины, однако ВСУ никак на это не отреагировали.

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