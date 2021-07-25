Американцы рассказали о сокрушительном ударе Путина по Западу в битве за «СП-2»

Москва, 25 июля. Президент России Владимир Путин нанес Западу сокрушительный удар в «битве» за «Северный поток — 2». Американские журналисты признали победу российского лидера над США.

Издание Politico оценило удар Путина по Западу в вопросе российского газопровода. Белый дом признал поражение. Проект завершен на 98 процентов. Президент США Джо Байден признал бесполезность дальнейших санкций на фоне строительства «СП-2». Журналисты отмечают, что политикам во всем мире нужно задуматься о грядущих действиях Москвы.

Запад опасается нападения России, вопрос заключается лишь в сроках, рассуждают авторы издания. Политическая победа Владимира Путина нанесла удар и по сдерживанию НАТО.

Украина полностью лишится контроля над российским топливом после запуска «СП-2». Соседствующие с Россией страны тоже проявляют беспокойство. Государства анализируют, насколько реально сдерживание Альянса. США видят угрозу в Китае, гораздо большую, чем в России. Журналисты полагают, что глава России может воспользоваться такой ситуацией и «перейти в наступление».

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков указал на возможности морской части "Северного потока — 2". По его словам, газопровод можно загрузить на 100 процентов.