Лишний конкурент: экономист рассказал, зачем Запад пытается разрушить Украину

Против трубопровода «Северный поток — 2» из России в Германию общей мощностью 55 млрд кубометров газа в года активно выступают Украина, Польша и страны Прибалтики. В этом списке до недавнего времени были и США, однако на этой неделе Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, где, в частности, сформулировали условия для работы «Северного потока — 2». Они считают, что в интересах Киева и Брюсселя необходимо продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.

В свою очередь киевские политики считают, что газотранспортная система (ГТС) Украины находится под ударом из-за договоренности между США и Германией по «Северному потоку — 2», поэтому и придумывают различные поводы по ее спасению. Так, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что после окончания строительства газопровода «СП-2» Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы. По его словам, украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества топлива.

«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, поставлять турецкий газ, топливо из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя сжиженный природный газ кораблями, например, из Катара», — сказал Камельчук.

При этом народный депутат Украины не смог ответить на вопрос, что же киевские власти сделали да того, чтобы превратить страну в газовый хаб Европейского союза. Однако политик считает, что Украине в решении этой проблемы вообще ничего не мешает.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

Эксперт Института стран СНГ, политолог и экономист Александр Дудчак в интервью Федеральному агентству новостей высмеял идею киевских политиков создать из Украины газовый хаб Европейского союза.

«По-моему, украинские политики не учили географию, поэтому не имеют ни малейшего понятия, что происходит на газовом рынке. Нет никакой потребности в том, чтобы Украина становилась хабом для Европейского союза. Это очередной бред. Не знаю, для кого киевские власти все это сочиняют. Скорее всего, они и сами не понимают, что говорят. Пусть учат географию. Напомню, что Киев собирался поставлять катарский сжиженный природный газ Китаю. О чем вообще с этими людьми можно говорить?» — задался вопросом собеседник ФАН.

Эксперт отметил, что скоро западные государства могут обвинить во всех бедах Украины именно киевские власти, которые сами в 2014 году через Майдан повели страну по заведомо неправильному пути.

«Сегодня для Украины все является болезненным. За что не возьмись — везде ушибы и кровоподтеки. Непонятно, чему киевские власти до сих пор удивляются. Это последствия той политики, которую в последние годы на территории Украины проводит Запад. Иностранные государства делают спокойно свои дела, не обращая внимание на то, какими последствиями обернется для граждан Украины проводимая Западом политика. Но если нужно, то Запад просто скажет: «Украина сама во всем виновата, поскольку ее никто не просил выбирать прозападный путь», — указал эксперт.

Кадр Вести.Ru /

Экономист рассказал, зачем Запад пытается разрушить Украину. По его словам, таким образом он устраняет лишнего конкурента в центре Европы.

«Никто не собирается тратить деньги на восстановление экономики Украины. Не для того западные государства разрушали Украину: они убрали конкурента, уничтожив всю промышленность страны. Запад сделал все возможное, чтобы украинцы сегодня работали не у себя на Родине, а в других странах. Теперь граждане Украины поднимают ВВП Польши и Германии», — резюмировал Александр Дудчак.

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