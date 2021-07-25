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Россия поможет ЦАР в вопросе обеспечения национальной безопасности
Весь мир
Россия поможет ЦАР в вопросе обеспечения национальной безопасности
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 25 июля. Премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра встретился с представителем Минобороны РФ в республике Анваром Галимуллиным. Политик поблагодарил генерал-майора за плодотворное сотрудничество между дружественными странами.

Глава правительства оценил результат работы российских инструкторов, которые обучают личный состав национальной армии (FACA). По его словам, тренировки у отечественных специалистов значительно повысили боеготовность вооруженных сил.

В ответ Галимуллин поблагодарил Дондра за радушный прием, а также заверил, что приложит максимальные усилия для сохранения теплых отношений между Москвой и Банги. По мнению военачальника, усовершенствование системы нацбезопасности позволит правительству ЦАР полностью сосредоточиться на развитии страны.

Россия поможет ЦАР в вопросе обеспечения национальной безопасности
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Ранее президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера обсудил с представителем Минобороны РФ дальнейшее сотрудничество и задачи, которые двум государствам предстоит решать сообща. Партнерские связи между странами уже показали высокие результаты.

При консультативной поддержке российских специалистов правительственные войска разгромили конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены». Обучение у инструкторов сделало FACA одной из самых подготовленных армий на Черном континенте.

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