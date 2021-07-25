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Германия не исключила усиление антиковидных мер

  /   Обновлено: 25 июля 2021 20:04
Политика
Германия не исключила усиление антиковидных мер
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

Берлин, 25 июля. Непривитые граждане Германии могут столкнуться с серьезными ограничениями, если количество заболеваний COVID-19 увеличится.

Такую информацию сообщил руководитель Ведомства федерального канцлера ФРГ Хельге Браун в интервью газете Bild am Sonntag. По его словам, граждане, которые сделали прививку от коронавирусной инфекции, будут иметь «больше свобод», чем те, кто не вакцинировался.

«Это может также означать, что определенные предложения, например, посещения ресторанов, кино, стадионов, даже для сдавших тесты непривитых станут недоступны, поскольку риск слишком велик», — сказал глава Офиса канцлера Германии Ангелы Меркель.

Власти страны должны будут принять необходимые меры, чтобы защитить здоровье граждан в случае высоких темпов распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией среди спортсменов на Олимпийских играх в Токио выявлен у нидерландского гребца Финна Флорина. После этого в течение 24 часов COVID-19 обнаружили еще у 16 человек.

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