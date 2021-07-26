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Анатолий Вассерман предупредил о появлении сразу трех Америк вместо одной
Общество
Анатолий Вассерман предупредил о появлении сразу трех Америк вместо одной
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В случае развала Америки на ее месте образуются сразу три новых государства по причине специфического расположения штатов, приверженных лагерю демократов либо республиканцев. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость, что согласно результатам недавнего опроса, около половины американцев мечтают о развале Соединенных Штатов.

«Полагаю, что авторы опроса употребили неточный термин. Мне представляется, что вряд ли все опрошенные мечтают о распаде, скорее, многие из них этого распада опасаются, но считают его весьма вероятным», — сказал журналист.

Анатолий Вассерман также отметил, что серьезные предпосылки для подобного раскола на самом деле существуют.

«Вероятность распада сейчас действительно довольно велика, поскольку демократическая партия, захватившая власть при помощи массированных фальсификаций и иных форм нарушения закона, нарушила тем самым интересы большей части граждан страны. В том числе и интересы значительной части государств (штатов. — Прим. ФАН)», — пояснил собеседник ФАН.

Анатолий Вассерман предупредил о появлении сразу трех Америк вместо одной
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он поделился своим видением того, к чему может привести развал США.

«Полагаю, если он [распад] все-таки случится, мы будем иметь дело с тремя федерациями, а не с двумя. Дело в том, что государства [штаты], отошедшие в республиканский союз, отделяют друг от друга демократов на восточном и западном океанских побережьях. Те вряд ли смогут создать единое государство, не говоря уже о том, что по понятиям демократов, единство далеко не так важно, как по понятиям республиканцев», — подытожил политический консультант.

Ранее политолог Александр Шпунт в беседе с ФАН рассказал, почему все больше американцев перестают доверять президенту Америки Джо Байдену. По словам эксперта, причиной этого стала неспособность властей остановить бушующую в стране пандемию коронавируса.

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сша вассерман
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