Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 23:45
23:41
Происшествия
Спасатели эвакуировали 18 человек из горящего жилого дома в Ростове
23:35
Общество
Депутат Госдумы Бессараб оценила возможность появления новой графы в паспорте
23:34
Общество
Спикер Рады Разумков заявил, что Украина не работает против России
23:26
Общество
Ученые назвали продолжительность жизни антител после COVID-19 в организме
23:26
Спорт
Стрелок из ЯНАО Масленников пробился в финал соревнований на Играх в Токио
23:20
Происшествия
Актриса Зинаида Пасютина умерла на 74-м году жизни
23:19
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Чувашии
23:05
Спорт
Заболотный помог ЦСКА набрать три очка в первом туре нового сезона РПЛ
23:02
Общество
Человек погиб из-за провала грунта на вокзале под Парижем
23:01
Общество
Голикова назвала сроки создания 36 лабораторий по изучению биоагентов
Все новости

Как изменился «Остров фортов» в День ВМФ
Видео
Как изменился «Остров фортов» в День ВМФ

Серый тюлень, детская площадка и атомоходы — это лишь малая часть новых объектов, которые будут радовать посетителей исторического парка «Остров фортов». В Кронштадте в День Военно-морского флота открыли вторую очередь комплекса.

Объекты выполнены в морской тематике. Теперь дети будут резвиться на площадке в 850 м², украшенной скамейками в виде лодочек и разнообразными скульптурами.

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу подчеркнула, что их целью было съедание комфортного пространства для разных групп населения: взрослых, пожилых, малышей, спортсменов и туристов.

«Парк, как и любой живой организм, будет развиваться. Здесь мы собираем комментарии как жителей Петербурга, так и Кронштадта. Мы пытаемся сделать все, чтобы эта зона была комфортнее, уютнее, эргономичнее для тех людей, которые живут здесь постоянно», — рассказывает Ксения Шойгу.

Одним из самых трогательных объектов стала скульптура серого тюленя, выполненная в сотрудничестве с «Фоном друзей балтийской нерпы». Организаторы отметили, что граждане смогут выбрать имя для редкого млекопитающего и потереть его, чтобы загадать желание.

На открытие «Острова фортов» присутствовал представитель Объединенных Арабских Эмиратов. Чрезвычайный и Полномочный Мухаммед Ахмед Аль Джабер заявил, что Россия и ОАЭ смотрят в одном направлении. Страны заинтересованы в развитии туризма и улучшении экологии.

В День ВМФ посетители парка смогли увидеть ряд экспозиций, посвященных российскому флоту. Например, Аллею героев и историческую площадку «От парохода до атомохода». В ней отражены стадии развития отрасли.

«Это праздник не только тех, кто чувствует себя моряками, но и тех, кто близок к ним. Тех, кто строит корабли, провожает их. Это праздник морского города, самой морской ее части», — заявил заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов.

Напомним, что работы по созданию «Острова фортов» начались в 2019 году. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Как изменился «Остров фортов» в День ВМФ
шойгу кронштадт день вмф остров фортов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru