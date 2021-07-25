Как изменился «Остров фортов» в День ВМФ

Серый тюлень, детская площадка и атомоходы — это лишь малая часть новых объектов, которые будут радовать посетителей исторического парка «Остров фортов». В Кронштадте в День Военно-морского флота открыли вторую очередь комплекса.

Объекты выполнены в морской тематике. Теперь дети будут резвиться на площадке в 850 м², украшенной скамейками в виде лодочек и разнообразными скульптурами.

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу подчеркнула, что их целью было съедание комфортного пространства для разных групп населения: взрослых, пожилых, малышей, спортсменов и туристов.

«Парк, как и любой живой организм, будет развиваться. Здесь мы собираем комментарии как жителей Петербурга, так и Кронштадта. Мы пытаемся сделать все, чтобы эта зона была комфортнее, уютнее, эргономичнее для тех людей, которые живут здесь постоянно», — рассказывает Ксения Шойгу.

Одним из самых трогательных объектов стала скульптура серого тюленя, выполненная в сотрудничестве с «Фоном друзей балтийской нерпы». Организаторы отметили, что граждане смогут выбрать имя для редкого млекопитающего и потереть его, чтобы загадать желание.

На открытие «Острова фортов» присутствовал представитель Объединенных Арабских Эмиратов. Чрезвычайный и Полномочный Мухаммед Ахмед Аль Джабер заявил, что Россия и ОАЭ смотрят в одном направлении. Страны заинтересованы в развитии туризма и улучшении экологии.

В День ВМФ посетители парка смогли увидеть ряд экспозиций, посвященных российскому флоту. Например, Аллею героев и историческую площадку «От парохода до атомохода». В ней отражены стадии развития отрасли.

«Это праздник не только тех, кто чувствует себя моряками, но и тех, кто близок к ним. Тех, кто строит корабли, провожает их. Это праздник морского города, самой морской ее части», — заявил заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов.

Напомним, что работы по созданию «Острова фортов» начались в 2019 году. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина.