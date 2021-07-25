Брат и сестра разрыдались, завоевав по золотой медали на Олимпиаде в течении часа

Токио, 25 июля. Японские дзюдоисты получили сразу две золотые медали на Олимпиаде в Токио. Чемпионами оказались брат и сестра Хифуми и Ута Абе, которые не смогли сдержать слез при победе.

Летняя Олимпиада стартовала в Токио 23 июля. Япония дважды получила золото в соревнованиях по дзюдо. Ута Абе одержала победу в весовой категории до 52 кг. Затем ее брат, дзюдоист Хифуми Абе, стал чемпионом в весе до 66 кг. Позднее в Сети появились кадры спортсменов, которые разрыдались после победы.

Победа дзюдоистов произошла в течение часа. Хифуми Абе получил золото, одержав верх над грузинским спортсменом Важой Маргвелашвили. Ута Абе завоевала медаль, победив француженку Амандин Бушар.

Российская сборная принесла стране семь наград, в том числе бронзу по фехтованию. Рапиристка Лариса Коробейникова поделилась эмоциями с блогером Вадимом Манукяном после завоевания медали в Токио, передает ФАН.