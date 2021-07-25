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В Роскосмосе анонсировали новую дату расстыковки модуля «Пирс» с МКС
Технологии
В Роскосмосе анонсировали новую дату расстыковки модуля «Пирс» с МКС
vk.com  /  Пресс-служба Роскосмоса

Москва, 25 июля. Отстыковка старого российского модуля «Пирс» от Международной космической станции (МКС) перенесена на 26 июля 2021 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Известно, что данная операция переносилась уже трижды, и ее целью по-прежнему остается освобождение стыковочного узла российского сегмента МКС для приема нового многоцелевого модуля «Наука», стыковка которого запланирована на 29 июля.

В сообщении Роскосмоса отмечается, что специалисты приняли решение о переносе даты на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил о завершении проверки системы стыковки модуля «Наука». По его словам, все узлы работают штатно, модуль продолжает движение к Международной космической станции.

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