В Роскосмосе анонсировали новую дату расстыковки модуля «Пирс» с МКС

Москва, 25 июля. Отстыковка старого российского модуля «Пирс» от Международной космической станции (МКС) перенесена на 26 июля 2021 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Известно, что данная операция переносилась уже трижды, и ее целью по-прежнему остается освобождение стыковочного узла российского сегмента МКС для приема нового многоцелевого модуля «Наука», стыковка которого запланирована на 29 июля.

В сообщении Роскосмоса отмечается, что специалисты приняли решение о переносе даты на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил о завершении проверки системы стыковки модуля «Наука». По его словам, все узлы работают штатно, модуль продолжает движение к Международной космической станции.