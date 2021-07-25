«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Урал» в первом туре РПЛ

Екатеринбург, 25 июля. Матч первого тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и «Краснодаром» завершился разгромной победой гостей.

«Краснодар» со счетом 3:0 победил «Урал» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел на «Екатеринбург Арене» 25 июля. В конце первого тайма форвард хозяев Эрик Бикфалви не реализовал 11-метровый удар. После перерыва счет в игре дальним ударом открыл Тонни де Вильена. На 85-й минуте игрок «Краснодара» оформил дубль. В добавленное время новичок «Краснодара» Джон Кордоба установил окончательный счет встречи, поразив ворота «Урала» ударом с пенальти.

Ранее казанский «Рубин» одержал победу над московским «Спартаком» в матче первого тура РПЛ. Автором единственного мяча стал Илья Самошников.