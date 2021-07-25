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Адвокат рассказал, какое наказание ждет причастного к избиению министра в Приамурье
Происшествия
Адвокат рассказал, какое наказание ждет причастного к избиению министра в Приамурье
szsut.sledcom.ru  /  Северо-Западное СУТ СК России

Благовещенск, 25 июля. Адвокат правового центра «Человек и закон» Сергей Горшков рассказал, что может грозить участнику драки в Амурской области. В результате инцидента погиб глава минцифры региона.

По словам юриста, его итоговое наказание будет зависеть от результата судебно-медицинской экспертизы. Исследование может показать, скончался ли чиновник от удара по голове или от падения после сильного удара, сообщает 360tv.ru.

«Когда человек падает, ударяется, а потом погибает, действия человека, который его толкнул, могут квалифицировать по статье „Причинение смерти по неосторожности», — заявил адвокат.

При этом эксперт отметил, что определить это достаточно сложно. В таком случае злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, что Александра Курдюкова нашли избитого в одном из пансионатов Благовещенска. Спустя какое-то время министр Амурской области умер в больнице. Очевидцы утверждают, что чиновник дрался с профессиональным спортсменом, впрочем, эта информация не подтверждена.

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смерть благовещенск амурская область минцифры курдюков
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