В Центробанке ожидают более скорого роста ставок по вкладам

Москва, 25 июля. Банк России принял решение поднять ключевую ставку на один процентный пункт и теперь ожидает оперативной реакции от финансового сектора.

Регулятор планировал приблизить темпы инфляции к целевым 4%, но значительно отклонение от таргета заставило его резко поднять ключевую ставку. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что наблюдаются признаки замедления инфляции, однако устойчивой тенденции не видно.

«Ставки по вкладам пока растут слишком медленно», — подчеркивают в Банке России.

Частные инвесторы могут частично вернуться к банковским вкладам, полагает Набиуллина. Она уверена, что сберегательные продукты кредитных организаций смогут составить конкуренцию биржам. Облигационный рынок наиболее чутко воспринимает сигналы ЦБ, поэтому инвесторы могут присмотреться к ценным бумагам такого рода.