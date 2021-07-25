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Воздушные шары ХАМАС спровоцировали три пожара на юге Израиля

  /   Обновлено: 25 июля 2021 20:11
Весь мир
Воздушные шары ХАМАС спровоцировали три пожара на юге Израиля
pixabay.com  /  skeeze

Беэр-Шева, 25 июля. Три очага лесных пожаров возникли на юге Израиля в результате действий радикального палестинского движения ХАМАС. Все случаи возгорания относятся к району Эшколь.

«Воспламенение было вызвано запуском зажигательных воздушных шаров», — сообщили в департаменте пожарной охраны.

Спасательные службы оперативно ликвидировали пожары, никто из людей не пострадал.

Снабженные взрывчаткой или горючей смесью воздушные шары периодически используются ХАМАС в качестве реакции на те или иные агрессивные действия израильтян в отношении палестинцев. Так, например, 15 июня подобная акция имела место ввиду марша ультранационалистических евреев по Иерусалиму. В тот раз подобные шары стали причиной выгорания 12,1 гектара земли, включая пшеничные, лимонные поля и мандариновые сады Эшколя.

Данный район является наиболее подверженным угрозе подобных атак ввиду близости к анклаву, поэтому пожарная служба в нем пребывает в постоянной готовности.

«К сожалению, мы к этому привыкли. Наш район остается напряженным даже после завершения операции по перемирию. Мы первыми попадаем под обстрел, как только где-то что-то происходит», — комментирует эту ситуацию Офер Либерман, фермер из кибуца Нир Ам.

Сегодняшняя же акция связана с введенным Израилем запретом на ввоз топлива из Катара для единственной электростанции в секторе Газа. Контрольно-пропускной пункт Керем Шалом на границе с автономией был перекрыт без объяснения причин.

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израиль хамас воздушные шары
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