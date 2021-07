Воздушные шары ХАМАС спровоцировали три пожара на юге Израиля

Беэр-Шева, 25 июля. Три очага лесных пожаров возникли на юге Израиля в результате действий радикального палестинского движения ХАМАС. Все случаи возгорания относятся к району Эшколь.

Спасательные службы оперативно ликвидировали пожары, никто из людей не пострадал.

Снабженные взрывчаткой или горючей смесью воздушные шары периодически используются ХАМАС в качестве реакции на те или иные агрессивные действия израильтян в отношении палестинцев. Так, например, 15 июня подобная акция имела место ввиду марша ультранационалистических евреев по Иерусалиму. В тот раз подобные шары стали причиной выгорания 12,1 гектара земли, включая пшеничные, лимонные поля и мандариновые сады Эшколя.

How #terror and destruction are made: #Hamas terrorists send these “harmless” balloons over to #Israel. They end up burning forests and animals along with posing a life threat to innocent #Israeli civilians that might get caught up in the fire. pic.twitter.com/AWvTPivZtk