Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 20:48
20:46
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заступилась за бывшую жену своего мужа
20:46
Общество
Судиться, право, не грешно! Колонка Сергея Малинковича
20:45
Политика
Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины
20:44
Спорт
«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Урал» в первом туре РПЛ
20:42
Экономика
Мишустин подписал поставление о новых мерах поддержки крымских аграриев
20:41
Армия
Американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate
20:41
Общество
Жители Приозерска стали свидетелями съемок второго сезона «Эпидемии»
20:40
Экономика
Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в новых комплектациях стартовали в России
20:40
Политика
Представитель Госдепа США посетил Монголию перед поездкой в Китай
20:37
Происшествия
Знаменитый арестант рассказал о побеге из тюрьмы при помощи зонта
Все новости

Российский политолог предрек Украине новый государственный переворот
Политика
Российский политолог предрек Украине новый государственный переворот
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 июля. Украина может столкнуться с новым государственным переворотом, который пройдет в той или иной форме. Об этом рассказал политолог Сергей Веселовский.

Российский аналитик предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому новые проблемы в ближайшем будущем. По словам эксперта, глава государства столкнется с очередным государственным переворотом. Страна уже готова к такому развитию событий. Однако процесс может развиваться по разным сценариям, отметил Веселовский в интервью изданию «Журналистская правда».

«Как только Арсен Аваков подал в отставку, я сразу же сказал, что готовится государственный переворот в той или иной форме», — констатировал политолог.

Речь идет об увольнении главы МВД Украины. Эксперт добавил, что все может ограничиться давлением на Зеленского для его отставки с помощью досрочных выборов. Экс-главы МВД может использовать подконтрольных боевиков для принуждения президента оставить пост.

Госпереворот может пройти и в дни визита Зеленского в Вашингтон, если президент США Джо Байден не примет украинского коллегу. Националисты оскорбятся и поднимутся с протестом, предположил Веселовский.

Политолог и историк Константин Бондаренко ранее предупредил Украину о возможной потере хороших специалистов. Эксперт выразил такое мнение на фоне обязательной сдачи экзамена по государственному языку для чиновников.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Российский политолог предрек Украине новый государственный переворот
украина госпереворот веселовский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru