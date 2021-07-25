Российский политолог предрек Украине новый государственный переворот

Москва, 25 июля. Украина может столкнуться с новым государственным переворотом, который пройдет в той или иной форме. Об этом рассказал политолог Сергей Веселовский.

Российский аналитик предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому новые проблемы в ближайшем будущем. По словам эксперта, глава государства столкнется с очередным государственным переворотом. Страна уже готова к такому развитию событий. Однако процесс может развиваться по разным сценариям, отметил Веселовский в интервью изданию «Журналистская правда».

«Как только Арсен Аваков подал в отставку, я сразу же сказал, что готовится государственный переворот в той или иной форме», — констатировал политолог.

Речь идет об увольнении главы МВД Украины. Эксперт добавил, что все может ограничиться давлением на Зеленского для его отставки с помощью досрочных выборов. Экс-главы МВД может использовать подконтрольных боевиков для принуждения президента оставить пост.

Госпереворот может пройти и в дни визита Зеленского в Вашингтон, если президент США Джо Байден не примет украинского коллегу. Националисты оскорбятся и поднимутся с протестом, предположил Веселовский.

Политолог и историк Константин Бондаренко ранее предупредил Украину о возможной потере хороших специалистов. Эксперт выразил такое мнение на фоне обязательной сдачи экзамена по государственному языку для чиновников.