Кабмин РФ поддержал инициативу о производстве белковых компонентов в Югре

Ханты-Мансийск, 25 июля. Российское правительство одобрило инициативу создания в Югре предприятия по производству белковых компонентов. Оно заработает на территории ХМАО в следующем году.

Общий объем денежных средств, необходимых для финансирования проекта, составит порядка 1,5 млрд рублей, уточнила пресс-служба Фонда развития Югры.

«Правительство выделит на реализацию проекта из федерального бюджета 300 млн рублей», — говорится в сообщении.

Реализация начнется в нынешнем году, а окончание работ и введение производственного комплекса в эксплуатацию намечены на 2022-й. К финансированию подключилась компания «Победа-1», которой региональные власти пообещали возмещение части расходов.

О компенсации шла речь и в прямом эфире на Instagram-странице вице-премьера Марата Хуснуллина. Он заявил, что кабмин планирует возместить застройщикам дорожающие из-за инфляции материалы.