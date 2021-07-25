Вашингтон, 25 июля. Успешные испытания новейших российских систем ПВО стали предвестником катастрофы для Военно-воздушных сил США, пишет Military Watch.

Речь идет о зенитных ракетных комплексах С-500 «Прометей». Запуск серийного производства этих систем был отложен более чем на четыре года. Как сообщает «ПолитРоссия», американские аналитики связывают это с амбициозностью данных ЗРК в условиях освоения космоса и развития гиперзвукового вооружения.

««Прометей» не является прямым преемником какого-либо предыдущего поколения российских систем вооружения, и, несмотря на некоторые первоначальные предположения, было подтверждено, что он не заменит противоракетную систему А-135 или систему С-400 «Триумф»», — говорится в публикации.

Испытания в Капустином Яру показали, что С-500 не имеет аналогов и способен перехватывать любые существующие и перспективные средства поражения. Российские «Прометеи» попросту превратят американскую авиацию в металлолом, уверены в Military Watch. Даже гиперзвуковые самолеты SR-72, которые сейчас разрабатывает корпорация Lockheed Martin, будут беспомощны против «Прометеев».

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что зенитные ракетные комплексы С-500 «Прометей» начнут поступать в Вооруженные силы России уже в 2021 году.