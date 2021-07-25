Виталий Милонов назвал нечестной летнюю Олимпиаду в Токио

Москва, 25 июля. Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о 32-х летних Олимпийских играх, которые продолжаются в Токио.

Второй день соревнований на ОИ-2020 завершился 25 июля. На данный момент в активе сборной России, которая выступает под флагом ОКР, семь медалей разного достоинства. В интервью изданию «Спорт-Экспресс» Виталий Милонов поделился мнением о турнире в Японии.

«России пытаются создать наиболее тяжелые условия. Почти в каждой дисциплине судьи допускают ошибки. Я не считаю, что мы сегодня проиграли два финала справедливо. Это нечестная Олимпиада. Но нашим спортсменам не нужно отчаиваться, они должны перетерпеть все трудности», — отметил депутат Госдумы.

Милонов считает, что сборной России будет тяжело попасть в топ-3 медального зачета ОИ-2020. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии зрителям запрещено присутствовать на соревнованиях в рамках ОИ-2020.

Ранее российская тхэквондистка Татьяна Минина стала серебряной медалисткой ОИ-2020. В финале она уступила Анастасии Золотич из США.