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Хуснуллин: механизм эскроу-счетов не будет применяться к ИЖС
Экономика
Хуснуллин: механизм эскроу-счетов не будет применяться к ИЖС
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 25 июля. Правительство России не намерено распространять действие программы эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Текущее направление работы описал вице-премьер Марат Хуснуллин, проводя прямой эфир в своем Instargam-аккаунте.

«Для ИЖС пока эскроу не планируем запускать, но до конца года хочу с Центральным банком доработать вопрос выдачи ипотеки на индивидуальные жилые дома. Я это обещал и президенту...» — отметил он.

Механизм поддержки индивидуального строительства должен быть запущен в работу уже до конца текущего года, добавил Хуснуллин. Центробанк содействует правительству в разработке программы льготного кредитования в этой сфере.

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