Хуснуллин: механизм эскроу-счетов не будет применяться к ИЖС

Москва, 25 июля. Правительство России не намерено распространять действие программы эскроу-счетов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Текущее направление работы описал вице-премьер Марат Хуснуллин, проводя прямой эфир в своем Instargam-аккаунте.

«Для ИЖС пока эскроу не планируем запускать, но до конца года хочу с Центральным банком доработать вопрос выдачи ипотеки на индивидуальные жилые дома. Я это обещал и президенту...» — отметил он.

Механизм поддержки индивидуального строительства должен быть запущен в работу уже до конца текущего года, добавил Хуснуллин. Центробанк содействует правительству в разработке программы льготного кредитования в этой сфере.