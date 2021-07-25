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В одном из штатов США выявили чуму после смерти маленького ребенка

  /   Обновлено: 25 июля 2021 19:38
Общество
В одном из штатов США выявили чуму после смерти маленького ребенка
wikipedia.org  /  NIAID / Public Domain

Вашингтон, 25 июля. Маленькая десятилетняя девочка скончалась в американском штате Колорадо из-за осложнений, вызванных чумой.

После происшествия местный департамент здравоохранения и окружающей среды провел лабораторную проверку. В результате в шести округах подтвердили случаи заражения чумой животных и блох.

По словам специалистов, чуму можно вылечить, если диагностировать ее на ранней стадии. Характерными симптомами являются резкое повышение температуры тела и увеличение лимфатических узлов.

Ученые ранее обнаружили связь между тяжелым течением коронавируса и непереносимостью глютена. Исследование провели американские ученые, включая специалистов из Гарварда.

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