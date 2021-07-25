Человеку впервые в истории пересадили искусственное сердце

Дарем, 25 июля. Американские врачи закончили первую в истории пересадку искусственного сердца. Речь идет о кардиопротезе Aeson, разработанном французской компанией Carmat. Он потенциально может спасти множество жизней людей, которые давно стоят в очередях на трасплантацию, пишет 4dpa.

Протез очень близок к обычному человеческому органу. В нем устроены две желудочковые камеры и четыре биологических клапана. Единственный его недостаток в том, что он требует питания от внешних аккумуляторов. Благодаря сложной комбинации датчиков и алгоритмов он отслеживает показатели организма в реальном времени и поддерживает постоянную циркуляцию крови в теле человека.

Протез состоит из биосовместимых материалов. Врачам удалось провести первую успешную операцию по его установке в Дьюкском университете в Северной Каролине.

Первым носителем искусственного сердца осмелился стать 39-летний житель региона Мэтью Мур. Его направили на операцию по шунтированию сердца. Его состояние заметно ухудшилось, и операция по пересадке донорского органа стала бы для него большим риском Но кардиопротез Aeson с задачей справился. Его работа стабильна, и медики с уверенностью могут сказать, что он на 100% может заменить обычное сердце.

Также, по словам медиков, пациенту необходимо будет носить с собой внешнее зарядное устройство. А работает искусственное сердце всего полгода, после чего его необходимо будет заменить на полноценный донорский орган.

Ранее сообщалось, как хирург в Ростовской области спас мужчину с отверткой в сердце.