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Человеку впервые в истории пересадили искусственное сердце
Общество
Человеку впервые в истории пересадили искусственное сердце
pixabay.com  /  jorge_romero_ortiz

Дарем, 25 июля. Американские врачи закончили первую в истории пересадку искусственного сердца. Речь идет о кардиопротезе Aeson, разработанном французской компанией Carmat. Он потенциально может спасти множество жизней людей, которые давно стоят в очередях на трасплантацию, пишет 4dpa.

Протез очень близок к обычному человеческому органу. В нем устроены две желудочковые камеры и четыре биологических клапана. Единственный его недостаток в том, что он требует питания от внешних аккумуляторов. Благодаря сложной комбинации датчиков и алгоритмов он отслеживает показатели организма в реальном времени и поддерживает постоянную циркуляцию крови в теле человека. 

Протез состоит из биосовместимых материалов. Врачам удалось провести первую успешную операцию по его установке в Дьюкском университете в Северной Каролине.

Первым носителем искусственного сердца осмелился стать 39-летний житель региона Мэтью Мур. Его направили на операцию по шунтированию сердца. Его состояние заметно ухудшилось, и операция по пересадке донорского органа стала бы для него большим риском Но кардиопротез Aeson с задачей справился. Его работа стабильна, и медики с уверенностью могут сказать, что он на 100% может заменить обычное сердце. 

Также, по словам медиков, пациенту необходимо будет носить с собой внешнее зарядное устройство. А работает искусственное сердце всего полгода, после чего его необходимо будет заменить на полноценный донорский орган. 

Ранее сообщалось, как хирург в Ростовской области спас мужчину с отверткой в сердце. 

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