Банги, 25 июля. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера обнародовал стратегию развития государства к 2025 году. В основе курса лежат многоуровневые инвестиции, восстановление инфраструктуры и множество других реформ.

Особое внимание в программе уделили реконструкции дорожной сети ЦАР. Многие фермеры жаловались, что не могут отправлять продукты в Банги, поскольку перевозчики завышают стоимость доставки из-за плохих дорог. Понизить цену на транспортировку товаров из провинций в центр страны позволят новые автомобильные магистрали, а также железнодорожные и водные пути сообщения.

Помимо прочего, планируется прокладка оптоволоконных линий связи по всей республике, массовая электрификация и развертка систем водоснабжения. Туадера не проигнорировал проблемы здравоохранения и образования. В ближайшие годы в государстве откроется множество медицинских центров и учебных заведений.

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Серьезные изменения коснутся экономического сектора. Глава ЦАР поручил сформировать открытую и безопасную финансовую систему банков и смежных учреждений. На обеспечение этой инициативы выделят значительные средства.

Реализовать проекты по развитию республики поможет успешная разработка месторождений сырьевых ресурсов, которая уже приносит доходы в бюджет ЦАР. Население страны положительно оценивает деятельность президента республики. Жители считают Туадера истинным инноватором и защитником Отечества. По их мнению, лидер ЦАР достоин доверия.