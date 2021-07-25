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Более 3 тысяч военнослужащих приняли участие в параде ко Дню ВМФ РФ на Северном флоте
Армия
Более 3 тысяч военнослужащих приняли участие в параде ко Дню ВМФ РФ на Северном флоте
Невские Новости  /  Владимир Беседин

Североморск, 25 июля. Военнослужащие Северного флота приняли участие в торжественных мероприятиях в честь Дня ВМФ РФ, несмотря на неблагоприятную погоду в Североморске.

Согласно информации в пресс-службе флота, в параде и военно-морском празднике приняли участие более 3 тысяч военнослужащих и 24 корабля Северного флота РФ. Несмотря на низкую температуру, морось и порывистый ветер, мероприятие прошло в полном соответствии с утвержденным планом.

В параде были задействованы надводные корабли и подводные лодки Кольской флотилии, среди которых особенно выделялись ракетоносец «Новомосковск», атомная субмарина «Казань» и эскадренный эсминец «Снежногорск».

В завершение праздничного мероприятия зрителям представили театрализованное представление и продемонстрировали боевые возможностей сил флота на акватории Кольского залива.

Ранее сообщалось, что наземный испытательный тренировочный комплекс (НИТКА), расположенный в Крыму, будет применен для подготовки летчиков двух полков авиации Северного флота РФ. Отмечается, что экипажи Су-33, Су-25УТГ и МиГ-29К/КУБ пройдут тренировку вблизи города Саки до конца 2021 года.

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