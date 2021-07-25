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Пандемия стала причиной повышения финансовой грамотности россиян
Экономика
Пандемия стала причиной повышения финансовой грамотности россиян
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 июля. Гражданам России пришлось освоить новые инструменты в период пандемии, что положительно сказалось на уровне их финансовой грамотности.

Банк «Русский стандарт» провел опрос среди клиентов, предложив им самостоятельно оценить свою подготовленность в вопросах управления средствами. РИА Новости сообщает, что число респондентов превысило три тысячи.

Около половины респондентов — 46,7% — полагают, что их уровень финансовой грамотности высокий. Другие 49,7% определили его как средний. Только 3,7% граждан, принявших участие в исследовании, не считают свои познания и навыки в этой сфере достаточными.

Аналитики полагают, что именно распространение коронавируса и карантинные ограничения помогли людям разобраться в финансовых инструментах в достаточной мере. Многие родители стали больше внимания уделять соответствующему обучению детей. Семейный психолог в беседе с ФАН рассказала, как это помогает ребенку.

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