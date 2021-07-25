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Дерматолог Егорова назвала нетипичное проявление коронавируса
Общество
Дерматолог Егорова назвала нетипичное проявление коронавируса
pixabay.com

Москва, 25 июля. Врач-дерматолог Татьяна Егорова объяснила, что иногда коронавирус может проявляться в виде кожных реакций, которые похожи на ожоги.

По словам специалиста, коронавирусная инфекция может выглядеть как токсикодермия. Она отметила, что пациенты могут спутать эту реакцию с ожогами, так как инфекция будто обжигает кожу изнутри. Однако в течение двух месяцев все восстанавливается, добавила Егорова.

Коронавирус также может стать причиной псориаза. При этом кожу поражают красно-розовые пятна с отслаивающимися чешуйками. Врачи считают, что подобная реакция на инфекцию может быть вызвана стрессом из-за болезни.

Как ранее сообщалось, выводы о симптомах гамма-штамма коронавируса в России назвали преждевременными. Единичные случаи заражения среди граждан не позволяют сделать вывод об опасности мутации.

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