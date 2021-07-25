Диетолог предупредил о стремительной потере веса среди переболевших коронавирусом

Москва, 25 июля. Потеря веса у некоторых переболевших коронавирусом способна достигать до двух килограммов в неделю.

Этот процесс может происходить независимо от тяжести течения болезни. Таким мнением поделилась российский врач-диетолог Марият Мухина.

Дело в том, что COVID-19 негативно влияет на все органы человека, которым в результате начинает не хватать питательных веществ. Из-за этого организм приступает к сжиганию жира.

При этом вернуться к прежнему весу с помощью обычного питания очень сложно, добавила специалист. Сначала необходимо пройти медицинское обследование. Кроме того, SARS-CoV-2 зачастую поражает щитовидную и поджелудочную железы, что приводит к гормональным сбоям, передает сайт 360tv.ru.

Диетолог Маргарита Королева ранее перечислила продукты, которые могут спровоцировать сахарный диабет. Например, стоит избегать чрезмерного употребления фруктов.