Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 20:46
20:46
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заступилась за бывшую жену своего мужа
20:46
Общество
Судиться, право, не грешно! Колонка Сергея Малинковича
20:45
Политика
Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины
20:44
Спорт
«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Урал» в первом туре РПЛ
20:42
Экономика
Мишустин подписал поставление о новых мерах поддержки крымских аграриев
20:41
Армия
Американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate
20:41
Общество
Жители Приозерска стали свидетелями съемок второго сезона «Эпидемии»
20:40
Экономика
Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в новых комплектациях стартовали в России
20:40
Политика
Представитель Госдепа США посетил Монголию перед поездкой в Китай
20:37
Происшествия
Знаменитый арестант рассказал о побеге из тюрьмы при помощи зонта
Все новости

Диетолог предупредил о стремительной потере веса среди переболевших коронавирусом
Общество
Диетолог предупредил о стремительной потере веса среди переболевших коронавирусом
pixabay.com

Москва, 25 июля. Потеря веса у некоторых переболевших коронавирусом способна достигать до двух килограммов в неделю.

Этот процесс может происходить независимо от тяжести течения болезни. Таким мнением поделилась российский врач-диетолог Марият Мухина.

Дело в том, что COVID-19 негативно влияет на все органы человека, которым в результате начинает не хватать питательных веществ. Из-за этого организм приступает к сжиганию жира.

При этом вернуться к прежнему весу с помощью обычного питания очень сложно, добавила специалист. Сначала необходимо пройти медицинское обследование. Кроме того, SARS-CoV-2 зачастую поражает щитовидную и поджелудочную железы, что приводит к гормональным сбоям, передает сайт 360tv.ru.

Диетолог Маргарита Королева ранее перечислила продукты, которые могут спровоцировать сахарный диабет. Например, стоит избегать чрезмерного употребления фруктов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Диетолог предупредил о стремительной потере веса среди переболевших коронавирусом
вес болезнь коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru