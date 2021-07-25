Кинокритик назвал три главных фильма Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий мог стать главным актером Советского Союза, своим появлением в кино он занял пустующее место действительно мужественного артиста. Об этом в беседе с ФАН заявил известный российский кинокритик и историк кино Александр Шпагин, порассуждавший о творчестве выдающегося артиста в день его памяти.

Рождение Высоцкого как актера приходится на конец 1960-х годов — если в начале десятилетия он не может найти себя в кинематографе и снимается исключительно в эпизодах, то к концу декады практически все режиссеры уже мечтают снимать его исключительно в главных ролях. И здесь Шпагин называет одну из главных для себя картин с участием артиста — драму Киры Муратовой «Короткие встречи» (1967).

«Максимально точное попадание, когда ты не можешь представить другого актера в этой роли. Потому что он играет человека, который все время стремится куда-то вон из города, вон чуть ли не из социума и, соответственно, этого мира. То есть он стремится в некое пространство, где он как бы геолог, а на самом деле — где он максимально свободный человек. При этом он влюблен в женщину, которая является мэром города, и между ними ничего не может быть. И это внутренняя драма советского сознания и нового сознания антиидеологического. <…> Разумеется, это была глубинная проекция на все советское общество конца 60-х годов. И, конечно, тут Высоцкий идеален абсолютно», — утверждает кинокритик.

кадр из фильма «Короткие встречи» /

Конечно, после этого Высоцкий играет немало хороших и даже замечательных ролей — артист постоянно растет, а его внешность начинает идеально совпадать с внутренним актерским состоянием, отмечает историк. И уже в 1976 году с ним случается самая интересная и радикальная роль — арапа Петра Великого — в полном намеков и иронии «Сказе про то, как царь Петр арапа женил» (1976).

«Естественно, эта картина — исключительно аллюзийная притча, и сделана она в совершенно условной, полутеатральной манере. Разумеется, смысл в том, что единственный интеллектуальный человек в той России — это арап, и Высоцкий в этом смысле абсолютно точен как социальное лицо, социальный элемент. <…> Здесь роль параллелизована с образом самого Высоцкого, который для всех в 76-м году был уже не только актер, а в какой-то степени скрепа, которая скрепляет все слои общества. В ироническом образе этой скрепы он и предстает в фильме, от которого все ожидали исторической картины», — рассуждает Александр Шпагин.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» /

В завершение кинокритик называет, пожалуй, главную для него работу артиста — легендарный образ Жеглова из детективного сериала «Место встречи изменить нельзя» (1979) Станислава Говорухина.

«Именно в работе «Место встречи изменить нельзя» перед нами, наконец, появляется идеальный мужик, который немножко кот, который гуляет сам по себе, он не очень принадлежит к идеологии власти, он нарушает закон, он — самостийный. При этом он обаятельный, но здравомыслящий и справедливый — это настоящий защитник. И будущий провозвестник «Брата-2» или героя Машкова в «Ликвидации» — вот это самые любимые народом герои. И вот образ такого бога-мужика, который умеет в нужное время в нужную точку в морду дать, он мог бы занять», — резюмирует киноисторик.

Ранее Александр Шпагин вспомнил о творчестве яркого советского режиссера Александра Стефановича, ушедшего из жизни на 77-м году. В своих оригинальных работах мастер показывал зрителю другой западный мир, тем самым помогая перестройке советского сознания.