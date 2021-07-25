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Парад в Кронштадте показал боевую мощь России
Видео
Парад в Кронштадте показал боевую мощь России
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Парад в честь дня Военно-морского флота в Кронштадте неспроста считается главным в стране. Именно здесь можно увидеть самые последние модели военных кораблей и новые разработки.

В этом году россияне посмотрели не только на отечественные суда, но и на иностранные. Индийские, иранские и пакистанские фрегаты тоже стали участниками масштабного мероприятия.

«В этом году было представлено новейшее вооружение, которого ранее не было. Надеюсь, что каждый год мы будем видеть все лучшие и лучшие разработки, представленные во флоте», — заявил Константин Серов, глава администрации Фрунзенского района.

Глава Кронштадта Олег Довганюк признался, что несмотря на праздничную атмосферу, день ВМФ является «напряженным». Он пожелал военным, которые управляют кораблями, четкости и бодрости. Градоначальник отметил, что за многолетнюю историю проведения парада, участникам удалось отработать все схемы до автоматизма.

«В этом году пятилетний юбилей. Пять лет, как в Кронштадте проходит Главный военно-морской парад. Традиционно в городе отмечали его силами ленинградской базы, учреждений культуры. Это большой праздник, потому что в Кронштадте практически все жители связанны с флотом», — рассказывает глава Кронштадта.

Зрители и гости города наблюдали за 11 судами и четырьмя подводными лодками. Открыл масштабное представление корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов». Судно является рекордсменом, у него самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.

«Чувствуется сила, то стремление к защите нашей Родины, которое представляет наш морской флот. Не зря мы на параде стремимся показать все наше величие», — поделился эмоциями зритель парада Андрей Рудаков.

На параде также присутствовал Герой России Вячеслав Василенко, который внес неоценимый вклад в разработку подводных кораблей нового поколения. Он признался, что гордится отечественными разработками.

«Военно-морской флот — это основа нашей боевой мощи. И слава богу, что у нас есть те корабли, которые могут выполнять задачи по безопасности нашей родины. Слава нашему флоту!» — сказал Василенко.

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