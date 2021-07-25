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Ирина Винер поддержала мнение Навки о мужчинах в художественной гимнастике

  /   Обновлено: 25 июля 2021 19:29
Спорт
Ирина Винер поддержала мнение Навки о мужчинах в художественной гимнастике
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 25 июля. Тренер Ирина Винер-Усманова высказалась о будущем мужской художественной гимнастики и прокомментировала позицию фигуристки Татьяны Навки об их участии в данном виде спорта.

Глава Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова поддержала мнение Татьяны Навки. Она отметила, что мужские выступления выглядели бы лучше в парном виде. В пример тренер привела направление художественной гимнастики, которое зародилось в Японии.

«Я за то, чтобы была мужская ритмическая гимнастика, но именно мужская, ритмическая, которая зародилась в Японии. Она имеет все возможности для развития. И считаю, что обязательно должна быть пара: мужчина и женщина по примеру синхронного плавания и фигурного катания. С позицией Навки согласна», — заявила Винер-Усманова в интервью РБК.

Поводом для обсуждения послужили высказывания фигуристки Татьяны Навки. Спортсменка опубликовала в Instagram ролик выступления мужчины на соревновании по художественной гимнастике и заявила, что не поддерживает одиночные соревнования в данном виде спорта среди гимнастов.

Ранее гимнастка Ангелина Мельникова заняла промежуточное первое место на Олимпиаде в Токио. Спортсменка объяснила, почему в последний момент сменила трек для выступления.

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Все новости / Спорт / Ирина Винер поддержала мнение Навки о мужчинах в художественной гимнастике
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