Киберспорт в Крыму: как Counter-Strike и Dota выведут полуостров на новые вершины



Киберспорт сегодня ― официальный вид спорта в России, и в Крыму стараются не отставать. В Федерации компьютерного спорта Севастополя заявляют, что для выхода местных спортсменов на масштабные арены нужно совсем чуть-чуть.

Это направление набирает обороты, объединяет школьников, молодежь, военных и других любителей компьютерных игр. Впечатляют севастопольцы спортсменов с материка отличной организацией больших игр и качественным «железом» для соревнований. Об удачах, задачах и развитии киберспорта на полуострове ФАН рассказал президент Федерации компьютерного спорта Севастополя Евгений Еременко.

― Как начинали развивать киберспорт в Севастополе?

― В Севастополе с 2005 года наша команда проводит турниры по киберспорту. Наряду с локальными местными соревнованиями, были отборочные этапы на международные крупные турниры, такие как Asus Open и WCG. Мероприятия, кроме непосредственных участников, не имели зрительской аудитории.

Все изменилось в 2017 году. Был организован Кубок Крыма с отборочными этапами в Симферополе и Севастополе, в котором приняли участие более 200 человек со всего Крыма. Финал проходил в Севастополе, в кинотеатре «Россия», собралось неожиданно много зрителей ― более 300 человек. На сцене кинотеатра была сооружена киберспортивная площадка, соревновательное поле, а трансляцию игры зрители могли наблюдать на огромном экране кинотеатра. Мы, как организаторы, получили очень положительный отзыв, позитивную ответную реакцию.

Пришло понимание, что это важно и интересно. Одно дело ― провести закрытые соревнования только для самих участников, а другое дело ― делать это уже на широкую аудиторию, на самом деле, это привлекает внимание.

Ребята были довольны, многим впервые удалось выехать куда-то в другой регион поиграть, потому что, несмотря на бурное развитие киберспорта, еще не сформирована окончательно традиционная структура, как в других видах спорта. Выездные соревнования не так часто происходят. Существуют, конечно, соревнования общероссийские, но чтобы пробиться и поехать потом куда-то на финал в другой город, то там уже достаточно высокий уровень нужен.

В 2019 году у нас еще был интересный опыт, мы провели Черноморский Кубок при содействии Черноморского флота. Это был турнир по танкам, кораблям, аудитория более взрослая. Мы пригласили военнослужащих поучаствовать, и собралось немало команд.

фото из личного архива Михаила Царенко /

― Какие еще интересные коллаборации проводили?

― В этом году мы заключили соглашение с проектом «Сильнейшая нация мира». Ее автор и руководитель ― Михаил Паллер, заслуженный спортсмен и тренер, в том числе является членом президиума нашей федерации. Это богатыри, силовые виды спорта, и коллаборация с киберспортом является очень органичной, на самом деле.

Еще у нас состоялся «Киберфест». Основная идея и фишка этого фестиваля была в том, что участники проходили тестирование комплекса ГТО.

Стоит сказать, что многие ребята в очень хорошей спортивной форме, вот эти стереотипы о том, что киберспортсмен какой-то слаборазвитый и имеет лишний вес, на самом деле очень далеки от истины. Многие ребята действительно очень хорошо показали себя, они находятся в отличной спортивной форме, а кто нет, те получают пример, подтягиваются, видят, что это действительно здорово. Ну и, на самом деле, для качественного функционирования мозга, что требуется для интеллектуального вида спорта, необходима хорошая физическая форма.

― Сколько сейчас в Севастополе киберспортсменов и какие у них предпочтения? Во что играют?

― Более 500. Как правило, это регулярные игроки, не случайные, местные и из ближайших городов ― Симферополя, Ялты, Евпатории ― тоже собираются ребята приезжают, если у нас не специальные соревнования по городам.

Самые популярные игры ― это, конечно, Counter-Strike, Dota, менее популярны танки. Это из того, что мы проводим, кроме этого, есть спортивные симуляторы, например, футбол, FIFA.

― Как тренируются спортсмены, может, у них есть свои какие-то расписания и системы тренировок?

― Если речь идет о каких-то уже готовых сформировавшихся составах, конечно, они готовятся перед серьезными соревнованиями, собираются вместе и играют, иногда в онлайне, иногда физически собираются на площадке, тренируются. Если уже совсем это профессиональные спортсмены, то у нас, к сожалению, пока таких клубов нет. Наши все спортсмены находятся на любительском уровне. Некоммерческих каких-то профессиональных клубов в Севастополе нет.

Мы надеемся, что в скором будущем ситуация изменится, возникнут специальные секции для подготовки юных спортсменов, студентов разного возраста, и тогда уже подготовка будет системная.

― Почему сейчас люди идут в киберспорт?

― Большинство подростков, молодых людей, играют в компьютерные игры для удовольствия. Когда они подходят к такому уровню игры, когда они начинают это делать лучше, чем остальные, или, может, им просто надоедает просто так играть, убивать время, приходит понимание о том, что можно получить от этого более высокий уровень эмоций, соревноваться с людьми на реальной площадке. Когда ты видишь соперников ― это совсем другой эффект, не так, когда играешь дома непонятно с кем через интернет. Это, хобби переходит на новый уровень интереса, ложится в спортивное русло, и тогда ребята собираются, соревнуются, у них уже совсем другой уровень азарта, интереса к этой игре. Не просто играют для получения удовольствия, они нацелены на результат.

фото из личного архива Михаила Царенко /

― Сегодня в Севастополе у нас есть киберкоманды, которые уже зарабатывают деньги?

― Нет, знаете, чтобы заработать деньги, надо пройти довольно приличный путь. Возможно, какая-то часть ребят заблуждается по этому поводу, что, вот, я сейчас начну играть и много ходить на соревнования и через год начну зарабатывать деньги. Чтобы зарабатывать деньги, нужно выйти на всероссийский уровень. Попасть в коммерческий клуб как минимум, там уже действительно могут быть зарплаты. Тут можно провести параллель с традиционным видом спорта, например, возьмем футбол. У нас есть футбольный клуб «Севастополь», там ребята играют. Даже если они в основном составе, у них все равно нет больших зарплат, пока они не начнут играть на уровне России.

― Какие могут быть перспективы для развития киберспорта в Севастополе?

― Киберспорт имеет большие перспективы, в связи с тем, что эта технология будет развиваться, расширяться, она универсальная и способна решать многие вопросы и потребности общества. Я думаю, перспективы еще в том, что необязательно быть только киберспортсменом, можно быть функционером в этой области, в этой индустрии, и комментатором, и судьей, в том числе даже заниматься распространением информации, медийная часть. Все, что связано с киберспортом, будет очень широко и бурно расти.

Севастополь, уверен, не останется в стороне, через год, думаю, у нас будет лучше чем сегодня, будут соревнования более высокого уровня. Самое главное, я надеюсь, что мы в ближайшее время придем к системе подготовки спортсменов, к тренировкам, структуре, чтобы они это делали не самостоятельно, как сейчас, по собственной инициативе, а под руководством наставника и тренера. Необходима структура подготовки спортсменов, и в том числе их мотивации, чтобы они могли двигаться вперед и получать достойный результат.