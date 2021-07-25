Популярную у россиян кашу назвали полезной для работы сердца

Москва, 25 июля. Специалисты в области питания перечислили положительные свойства овсяной каши. Она оказывает положительное влияние на организм человека.

Диетологи отмечают, что благодаря бета-глюкану, который содержится в овсе, в крови стабилизируется уровень сахара. Из-за этого у человека, который съел овсяную кашу, появляется чувство насыщения, а также не возникает внезапного желания вредного перекуса. Также она практически всегда обрабатывается так, чтобы сохранить питательность отрубей и зародышей зерна. Однако исключением являются овсяные хлопья быстрого приготовления.

Пищевые волокна, которые содержатся в овсе, способные понижать уровень холестерина в крови и имеющиеся антиоксиданты, помогают сохранить молодость и здоровье. Они также препятствуют развитию воспалительных процессов в организме, понижая риск ожирения и кардиологических заболеваний.

Овсяная каша богата клетчаткой, а многочисленные исследования ученых показывают, что люди, употребляющие около 20 граммов клетчатки в день, имеют более низкие риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 10–12%.

Российский диетолог ранее назвал продукты, которые могут спровоцировать сахарный диабет. Он развивается у человека из-за проблем углеводного обмена.