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Бузова оправдалась перед «желчными» подписчиками за странные танцы
Шоу-бизнес
Бузова оправдалась перед «желчными» подписчиками за странные танцы
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 25 июля. Телеведущая Ольга Бузова возмутила подписчиков танцами на концерте в Москве. Звезда ответила хейтерам на едкую критику неуместного, на их взгляд, поведения в свой адрес.

Экс-звезда шоу «Дом-2» вернулась из путешествия, она принимала участие в съемках проекта «Звезды в Африке». Прилетев в Москву, артистка отправилась на концерт группы HammAli & Navai, где устроила зажигательные танцы. Среди гостей мероприятия также присутствовала модель Алеся Кафельникова, которая сняла странное выступление подруги на видео и опубликовала в Instagram.

Вскоре подписчики Бузовой обрушили на звезду упреки за неуместное поведение. В ответ телеведущая оправдалась перед хейтерами в Stories.

«Пока все обсуждают мои танцы, я желаю всем так отдыхать, кайфовать, танцевать, как танцую я. Танцуйте так, как будто на вас никто не смотрит, не видит и не снимает. А пока вы изливаетесь желчью, я уже с утра на работе. Москва встретила меня, как следует», — заявила телеведущая.

Вернувшись в Москву, Бузова вновь окунулась с головой в работу. Звезда приняла участие в фотосессии, посетила деловой ужин и сообщила, что планирует заняться изучением итальянского языка.

Танец Бузовой не ускользнул от внимания скандально известного блогера Лены Миро. Публицистка в очередной раз высмеяла выходку телеведущей в своем блоге.

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бузова звезды кафельникова
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