Профессор Еремеев назвал «троцкизмом» идеологию Демпартии США

Когда государственная политика ориентируется на процесс, а не на результат, это создает целый мир нестабильности. Об этом в интервью ФАН заявил ректор ЛГУ имени А. С. Пушкина, доктор экономических наук и профессор Станислав Еремеев.

Миф об эффективности политического устройства США и, в частности, так называемой двухпартийной системы, при которой, несмотря на разнообразие политического ландшафта, в Капитолии и в Белом доме по очереди властвуют демократы и республиканцы, уже давно дал трещину. По мнению собеседника ФАН, когда американское общество столкнулось с серьезными вызовами и «водораздел» произошел «примерно 50 на 50», это стало свидетельством нежизнеспособности государственного устройства Соединенных Штатов.

«Мы увидели, что ни Республиканская, ни Демократическая партия оказались не в состоянии получить управляемое большинство, — заявил Еремеев. — Как нам известно, механизм принятия решений требует согласованных действий госинститутов в любой стране мира. А в США они находятся в состоянии турбулентности».

Более того, подчеркнул профессор, то, что в настоящее время происходит на американской политической арене, имеет четкий идеологический подтекст.

Федеральное агентство новостей /

«Троцкизм в чистом виде, — заявил ректор. — Если внимательно изучать политическую теорию, то мы увидим, что левые движения, существующие сегодня в рамках Демпартии (или за их пределами, но поддерживаемые истеблишментом демократов), исповедуют главный принцип российского революционера Льва Троцкого: «движение — все, конечная цель — ничто». И это создает целый мир нестабильности».

Вместе с тем собеседник ФАН назвал бывшего президента США Дональда Трампа «ярко выраженным популистом», который в свое время нашел поддержку значительной части своих сограждан.

«И это также человек, который вернул Соединенные Штаты к тем базовым вопросам, которые волнуют ту часть населения страны, которая живет не в условиях сверхгородов, вроде Нью-Йорке или Лос-Анджелеса, а в условном «центре» страны, — заметил Еремеев. — Так что, если мы посмотрим на американскую «карту выборов» (какие штаты за кого голосовали), то увидим, что в победном для Трампа 2016 году, за него в основном голосовали как раз такие регионы».

Профессор подчеркнул, что в условиях, когда в стране нет политической силы, поддерживаемой всем обществом, в ней неизбежно возникает мир нестабильности, что крайне плохо для ее управляемости. Россия, резюмировал он, к счастью, являет иной пример: имея сильного лидера и мощную общероссийскую партию, она застрахована от излишней турбулентности, способной навредить ее целостности и благополучию населяющих ее людей.