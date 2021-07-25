Регуляции ЕС могут создать новые рынки для АвтоВАЗа

Хельсинки, 25 июля. Жители Финляндии могут стать активными покупателями российских машин Lada из-за схожести климата и чрезмерно жестких экологических регуляций в Европе.

Появившийся в Сети выпуск местной газеты Ilta Sanomat повествует о состоянии автомобильного рынка в России. РИА Новости сообщают, что эта тема вызвала бурное обсуждение среди читателей. Многие из них вспомнили, как продукция АвтоВАЗа раньше была популярна в их стране.

«Когда в Европе прекратят выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, мы поедем в Россию за новой Lada», — написал один из пользователей.

Издержки, связанные с приобретением электрокаров, станут конкурентным преимуществом Lada в Финляндии. Российский производитель должен будет приспособиться к повышенному спросу. Между тем перебои в логистике и влияние других факторов все еще не позволяют АвтоВАЗу покрыть существующий на рынке дефицит.