Байден и Харрис не поедут на украинский саммит «Крымская платформа»

Вашингтон, 25 июля. Президент США Джо Байден отказался от участия в саммите «Крымская платформа», который планирует провести Украина.

Как сообщил временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, на саммит не приедет и вице-президент США Камала Харрис. По его словам, США на саммите будет представлять секретарь американской администрации.

«От нас будет член кабинета, то есть это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета», — сообщил американский чиновник.

Кто именно из 15 должностных лиц, имеющих статус министра (секретаря), приедет в Киев, Кент не уточнил.

Ранее политолог Сергей Михеев заявил, что участников готовящегося на Украине саммита «Крымская платформа» необходимо предупредить об ограничительных мерах со стороны России независимо от ранга. По его словам, создается международный формат, на котором будет обсуждаться отторжение от российской стороны части ее территории.