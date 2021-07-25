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Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

  /   Обновлено: 25 июля 2021 18:58
Экономика
Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 июля. Жесткая политика Центробанка РФ окажется на предстоящей неделе основным фактором, влияющим на курс рубля.

Российская валюта получила поддержку в результате ужесточения монетарной политики ЦБ, который принял решение о резком повышении ключевой ставки — сразу на 100 пунктов, до 6,5%. Это увеличило привлекательность российских активов, что стимулирует приток иностранного капитала в страну, пишет «Российская газета».

Учитывая данный факт, рыночные ожидания курса отечественной валюты сводятся к диапазонам 73–75 единиц за доллар и 86–88 единиц за евро. Вполне возможно укрепление рубля около нижних границ указанных интервалов.

Одной из самых рискованных сфер экономической деятельности является инвестирование. Именно вложение в акции становится наиболее частой причиной потери денег, отмечают аналитики.

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