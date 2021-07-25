Спрогнозирован курс рубля на следующей неделе

Москва, 25 июля. Жесткая политика Центробанка РФ окажется на предстоящей неделе основным фактором, влияющим на курс рубля.

Российская валюта получила поддержку в результате ужесточения монетарной политики ЦБ, который принял решение о резком повышении ключевой ставки — сразу на 100 пунктов, до 6,5%. Это увеличило привлекательность российских активов, что стимулирует приток иностранного капитала в страну, пишет «Российская газета».

Учитывая данный факт, рыночные ожидания курса отечественной валюты сводятся к диапазонам 73–75 единиц за доллар и 86–88 единиц за евро. Вполне возможно укрепление рубля около нижних границ указанных интервалов.

Одной из самых рискованных сфер экономической деятельности является инвестирование. Именно вложение в акции становится наиболее частой причиной потери денег, отмечают аналитики.