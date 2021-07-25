Волочковой надо быть поумнее: Онищенко оценил скандальные слова балерины о вакцинации

Балерине Анастасии Волочковой следует быть более ответственной и не делать мракобесные заявления на уровне средневековья. Таким мнением поделился в беседе с ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Эксперт прокомментировал сделанное в одном из недавних интервью заявление балерины, что вакцина от коронавируса может спровоцировать развитие онкологического заболевания и появление ВИЧ.

«Слава богу, все понимают, кто Волочкова. Конечно, это не в лучшую сторону работает. Хотелось бы, чтобы она была более социально ответственным человеком, понимала, что негоже ей делать такие безапелляционные мракобесные заявления на уровне средневековья. На будущее, госпоже Волочковой надо быть поумнее», — сказал специалист.

instagram.com / @volochkova_art

Геннадий Онищенко отметил, что в данном случае известная балерина представляет собой пример человека, использующего сомнительные источники информации.

«Волочкова всегда может сказать: «Я об этом прочитала в известном издании». Она просто недостаточно образованная танцовщица. В данном случае она — активная жертва целенаправленной, абсолютно вредоносной антигосударственной работы, которая ведется против вакцинации», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он подчеркнул, что подобные неосмотрительные заявления, к сожалению, позволяют себе и люди из научной сферы.

«Мне абсолютно не нравится то, что даже руководство академии наук [Российской академии наук] в лице первого вице-президента господина Хохлова [Алексея Хохлова] в бытовой манере, вроде разговора у подъезда, рекомендует выбирать ту или иную вакцину. Зачем он лезет в это дело, не являясь специалистом?» — рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко оценил разрешение Минтруда работодателям отстранять от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации без уважительной причины. По словам эксперта, большую роль в борьбе с пандемией играет грамотная разъяснительная работа с населением.