Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 20:46
20:46
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян заступилась за бывшую жену своего мужа
20:46
Общество
Судиться, право, не грешно! Колонка Сергея Малинковича
20:45
Политика
Политолог Выдрин нашел ответственных в деградации Украины
20:44
Спорт
«Краснодар» на выезде крупно обыграл «Урал» в первом туре РПЛ
20:42
Экономика
Мишустин подписал поставление о новых мерах поддержки крымских аграриев
20:41
Армия
Американцы восхитились новым легким российским истребителем Checkmate
20:41
Общество
Жители Приозерска стали свидетелями съемок второго сезона «Эпидемии»
20:40
Экономика
Продажи кроссовера Chery Tiggo 4 в новых комплектациях стартовали в России
20:40
Политика
Представитель Госдепа США посетил Монголию перед поездкой в Китай
20:37
Происшествия
Знаменитый арестант рассказал о побеге из тюрьмы при помощи зонта
Все новости

Волочковой надо быть поумнее: Онищенко оценил скандальные слова балерины о вакцинации
Общество
Волочковой надо быть поумнее: Онищенко оценил скандальные слова балерины о вакцинации
Федеральное агентство новостей  / 

Балерине Анастасии Волочковой следует быть более ответственной и не делать мракобесные заявления на уровне средневековья. Таким мнением поделился в беседе с ФАН первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Эксперт прокомментировал сделанное в одном из недавних интервью заявление балерины, что вакцина от коронавируса может спровоцировать развитие онкологического заболевания и появление ВИЧ.

«Слава богу, все понимают, кто Волочкова. Конечно, это не в лучшую сторону работает. Хотелось бы, чтобы она была более социально ответственным человеком, понимала, что негоже ей делать такие безапелляционные мракобесные заявления на уровне средневековья. На будущее, госпоже Волочковой надо быть поумнее», — сказал специалист.

Волочковой надо быть поумнее: Онищенко оценил скандальные слова балерины о вакцинации
instagram.com  / @volochkova_art

Геннадий Онищенко отметил, что в данном случае известная балерина представляет собой пример человека, использующего сомнительные источники информации.

«Волочкова всегда может сказать: «Я об этом прочитала в известном издании». Она просто недостаточно образованная танцовщица. В данном случае она — активная жертва целенаправленной, абсолютно вредоносной антигосударственной работы, которая ведется против вакцинации», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он подчеркнул, что подобные неосмотрительные заявления, к сожалению, позволяют себе и люди из научной сферы.

«Мне абсолютно не нравится то, что даже руководство академии наук [Российской академии наук] в лице первого вице-президента господина Хохлова [Алексея Хохлова] в бытовой манере, вроде разговора у подъезда, рекомендует выбирать ту или иную вакцину. Зачем он лезет в это дело, не являясь специалистом?» — рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Ранее Геннадий Онищенко оценил разрешение Минтруда работодателям отстранять от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации без уважительной причины. По словам эксперта, большую роль в борьбе с пандемией играет грамотная разъяснительная работа с населением.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Волочковой надо быть поумнее: Онищенко оценил скандальные слова балерины о вакцинации
онищенко волочкова вакцинация
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru