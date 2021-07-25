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Подписчики сравнили ноги Волочковой с лыжами после нового фото
Шоу-бизнес
Подписчики сравнили ноги Волочковой с лыжами после нового фото
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 25 июля. Балерина Анастасия Волочкова поделилась кадрами с очередного путешествия. Звезда подверглась жесткой критике за фотографию, на которой продемонстрировала длинные ноги.

Волочкова отправилась в очередное путешествие в разгар лета. Недавно звезда остановилась в одном из отелей Греции и с тех пор активно делится новыми кадрами из отпуска. Балерина демонстрирует на фото не только местные пейзажи, но и наряды, а также стройную фигуру.

Недавно Волочкова опубликовала кадр, на котором показала платье в пол с цветочным принтом и оголенные ноги. Фотография звезды вызвала массу язвительных комментариев, в которых длинные стопы балерины сравнили с лыжами и ластами.

«Настя, зачем нам твои больные ноги»;

«Сколько можно показывать эти «ласты»... Ну правда, весь вид портит»;

«Не ноги, а лыжи. У тебя есть хоть капелька скромности?» — написали возмущенные фолловеры.

Среди подписчиков нашлись и те, кто осудил хейтеров за жесткие высказывания. Волочкова же в очередной раз проигнорировала критику в свой адрес.

Помимо стройной фигуры, балерина недавно продемонстрировала перемены во внешности. Волочкова опубликовала кадр, где показала новую стрижку, которая вызвала восторг у фанатов.

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волочкова звезды балерина
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