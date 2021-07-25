Эксперт по туризму не исключил приостановку авиасообщения Турции с Россией

Анкара, 25 июля. Турция может усилить ограничения по коронавирусу и временно остановить авиасообщение с Россией на фоне распространения инфекции.

Такое мнение в беседе с Ura.ru выразил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. Он добавил, что в Турции обсуждается вопрос, нужно ли российским туристам соблюдать карантин по прибытию в страну.

При улучшении эпидемиологической обстановки в России, действующие правила для отдыхающих в Турции могут сохранить. Вопрос о дополнительных ограничениях связан с тем, что россияне чаще других едут на турецкие курорты.

Турция может закрыть границы по причине распространения мутации коронавируса «Дельта». Об этом ранее рассказал министр туризма страны Мехмет Нури Эрсой.