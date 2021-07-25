Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Стежко развелась в годовщину свадьбы

Москва, 25 июля. Известная российская актриса Анастасия Стежко сообщила поклонникам грустную новость. Артистка развелась с дипломатом Дмитрием Старостиным в годовщину их свадьбы.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» недолго была счастлива в браке. Два года назад артистка сыграла романтичную свадьбу в Париже, ее избранником стал далекий от шоу-бизнеса мужчина. В этом году вместо пышного празднества Стежко вместе со Старостиным пошли в ЗАГС, но уже по другой причине.

«В этот день, 19 июля, два года назад мы сыграли в Париже нашу с Димой свадьбу. И по иронии судьбы на сегодня назначен наш официальный развод», — рассказала фолловерам актриса.

Телезвезда отметила, что решила поделиться подробностями личной жизни во избежание сплетен. Она надеется, что поклонники проявят тактичность и понимание и не станут атаковать ее вопросами о причинах расставания.

После развода супруги постарались сохранить теплые отношения ради дочери Стефании, которая родилась весной прошлого года. Свое время свободная Стежко теперь посвящает ребенку и спорту.

Однако своим заявлением Стежко, по всей видимости, не удастся «переплюнуть» главный развод лета — телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Омара Курбанова. После объявления о расставании звезда телестройки «Дом-2» уехала на восстановительный отдых в Турцию, откуда публикует откровенные фотографии.