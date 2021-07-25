Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 19:19
19:19
Общество
Синоптики рассказали россиянам, каким будет последний месяц лета
19:18
Шоу-бизнес
Пасынок Стаса Михайлова тайно женился на иностранке
19:17
Общество
Ученые из США обнаружили, что цвет поседевших волос может восстановиться в отпуске
19:16
Спорт
«Не верится, что я смогла!»: Коробейникова о своей олимпийской медали в Токио
19:15
Политика
Американцы рассчитывают испытать новый препарат от COVID-19 на украинцах
19:14
Политика
В Киеве рассказали о массовом бегстве украинцев на заработки за границу
19:13
Общество
Фанаты «Спартака» посвятили баннер МакSим на матче в Казани
19:12
Весь мир
Торги Турции с «Талибаном» и комендантский час: главные события недели в Афганистане
19:10
Весь мир
Демократизация Судана: как Запад мешает стране перейти к росту экономики
19:09
Армия
В ходе МАКС-2021 Россия заключила экспортные контракты на 265 млрд рублей
Все новости

Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Стежко развелась в годовщину свадьбы
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Стежко развелась в годовщину свадьбы
TACC  /  Геодакян Артем

Москва, 25 июля. Известная российская актриса Анастасия Стежко сообщила поклонникам грустную новость. Артистка развелась с дипломатом Дмитрием Старостиным в годовщину их свадьбы.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» недолго была счастлива в браке. Два года назад артистка сыграла романтичную свадьбу в Париже, ее избранником стал далекий от шоу-бизнеса мужчина. В этом году вместо пышного празднества Стежко вместе со Старостиным пошли в ЗАГС, но уже по другой причине.

«В этот день, 19 июля, два года назад мы сыграли в Париже нашу с Димой свадьбу. И по иронии судьбы на сегодня назначен наш официальный развод», — рассказала фолловерам актриса.

Телезвезда отметила, что решила поделиться подробностями личной жизни во избежание сплетен. Она надеется, что поклонники проявят тактичность и понимание и не станут атаковать ее вопросами о причинах расставания.

После развода супруги постарались сохранить теплые отношения ради дочери Стефании, которая родилась весной прошлого года. Свое время свободная Стежко теперь посвящает ребенку и спорту.

Однако своим заявлением Стежко, по всей видимости, не удастся «переплюнуть» главный развод лета — телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Омара Курбанова. После объявления о расставании звезда телестройки «Дом-2» уехала на восстановительный отдых в Турцию, откуда публикует откровенные фотографии.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звезда сериала «Полицейский с рублевки» Стежко развелась в годовщину свадьбы
развод семья полицейский с рублевки стежко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru