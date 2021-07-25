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Анамнез недели: парад в День ВМФ, авиасалон МАКС-2021 и скандал в Ставропольском крае
Видео
Анамнез недели: парад в День ВМФ, авиасалон МАКС-2021 и скандал в Ставропольском крае

Федеральное агентство новостей представляет проект «Анамнез недели». В этой программе сменяемый каждую неделю ведущий вместе с приглашенным гостем будут обсуждать последние новости.

Сегодня в гостях у руководителя Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица» Алексея Матвеева председатель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Яркий финальный аккорд недели — самый масштабный в истории парад в День ВМФ. Такого Санкт-Петербург, действительно, еще не видел: 54 военных корабля, в том числе фрегаты из Индии, Ирана и Пакистана, 48 самолетов и вертолетов и свыше 4000 военных! Зачем России столь помпезные праздники с демонстрацией военной мощи?

Самое долгожданное событие года — Международный авиационно-космический салон МАКС в подмосковном Жуковском в очередной раз удивил мир своими новинками. Один только боевой самолет нового поколения Checkmate поставил «шах и мат» заокеанским конкурентам. Какие еще разработки отечественных конструкторов можно назвать сенсациями авиасалона?

И главный скандал недели — арест начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова по делу о «золотых унитазах». Полковник, он же — владелец роскошного дворца и шесть его подельников стали фигурантами уголовного дела по подозрению в получении взяток на сумму более 19 миллионов рублей. А ведь это далеко не первый резонансный случай о коррупции в стане силовиков. Как же эффективно бороться с оборотнями в погонах? Есть по-настоящему действенный метод?

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