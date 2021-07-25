Disney добавила в мультсериал «Дом совы» первого небинарного персонажа

Лос-Анджелес, 25 июля. Американская студия Disney впервые ввела в детский анимационный сериал небинарного персонажа. В новых эпизодах «Дома совы» появится герой по имени Рейн.

Озвучивал небинарную персону гендерквир Ави Роке. В соцсетях актер отметил, что для него это стало по-настоящему сбывшейся мечтой. Это станет первым официальным появлением такого персонажа в мультфильме, который транслируется на телеканале Disney.

Создательница мультсериала Дана Террас рассказала в интервью изданию The Independent, что многие представители канала были против такого новшества. Эту идею автор вынашивала почти год и, несмотря на все предостережения, все-таки решилась.

Анимационный многосерийный проект «Дом совы» рассказывает о приключениях девочки-подростка по имени Лус. Героиня попадает в магический мир, где заводит новых друзей и пытается освоить колдовское ремесло.

Ранее стало известно о перезапуске культового сериала «Чип и Дейл» на сервисе Disney+. Согласно новому трейлеру, знаменитые бурундуки больше не носят одежду и не разговаривают.