Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 19:19
19:18
Шоу-бизнес
Пасынок Стаса Михайлова тайно женился на иностранке
19:17
Общество
Ученые из США обнаружили, что цвет поседевших волос может восстановиться в отпуске
19:16
Спорт
«Не верится, что я смогла!»: Коробейникова о своей олимпийской медали в Токио
19:15
Политика
Американцы рассчитывают испытать новый препарат от COVID-19 на украинцах
19:14
Политика
В Киеве рассказали о массовом бегстве украинцев на заработки за границу
19:13
Общество
Фанаты «Спартака» посвятили баннер МакSим на матче в Казани
19:12
Весь мир
Торги Турции с «Талибаном» и комендантский час: главные события недели в Афганистане
19:10
Весь мир
Демократизация Судана: как Запад мешает стране перейти к росту экономики
19:09
Армия
В ходе МАКС-2021 Россия заключила экспортные контракты на 265 млрд рублей
19:09
Общество
Популярную у россиян кашу назвали полезной для работы сердца
Все новости

Disney добавила в мультсериал «Дом совы» первого небинарного персонажа
Общество
Disney добавила в мультсериал «Дом совы» первого небинарного персонажа
Кадр из мультфильма «Дом совы»

Лос-Анджелес, 25 июля. Американская студия Disney впервые ввела в детский анимационный сериал небинарного персонажа. В новых эпизодах «Дома совы» появится герой по имени Рейн.

Озвучивал небинарную персону гендерквир Ави Роке. В соцсетях актер отметил, что для него это стало по-настоящему сбывшейся мечтой. Это станет первым официальным появлением такого персонажа в мультфильме, который транслируется на телеканале Disney.

Создательница мультсериала Дана Террас рассказала в интервью изданию The Independent, что многие представители канала были против такого новшества. Эту идею автор вынашивала почти год и, несмотря на все предостережения, все-таки решилась.

Анимационный многосерийный проект «Дом совы» рассказывает о приключениях девочки-подростка по имени Лус. Героиня попадает в магический мир, где заводит новых друзей и пытается освоить колдовское ремесло.

Ранее стало известно о перезапуске культового сериала «Чип и Дейл» на сервисе Disney+. Согласно новому трейлеру, знаменитые бурундуки больше не носят одежду и не разговаривают.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Disney добавила в мультсериал «Дом совы» первого небинарного персонажа
мультфильм disney дом совы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru