В США назвали сумму финансовой поддержки Украины

Вашингтон, 25 июля. Киев каждый год получает от США около 750 миллионов долларов, заявил поверенный в делах на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Он назвал сумму финансовой поддержки страны. По словам помощника заместителя госсекретаря, Украина входит в пятерку стран по объемам предоставляемой помощи. Финансирование Киева не зависит от партии, руководящей Соединенными Штатами, уверен дипломат.

В качестве военной помощи Киеву в 2017 и 2018 годах перечислили по 350 миллионов долларов. В 2019 эта сумма составила 250 миллионов долларов, а в 2020 — 300 миллионов. В марте американское министерство обороны сообщило о предоставлении Украине очередного пакета суммой 125 миллиона долларов.

Ранее стало известно об утверждении кандидатуры администрации президента США Джо Байдена на пост американского посла на Украине. Сейчас дипломат проходит необходимые процедуры для назначения.